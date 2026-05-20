CONCERT LES DISCOBILLES Aspiran
CONCERT LES DISCOBILLES Aspiran samedi 25 juillet 2026.
Aspiran
CONCERT LES DISCOBILLES
20 place du Peyrou Aspiran Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Concert du groupe Les Discobilles (polyphonies pop).
Concert du groupe Les Discobilles (polyphonies pop). .
20 place du Peyrou Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 24 89 lecafedaspiran@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by Les Discobilles (pop polyphonies).
L’événement CONCERT LES DISCOBILLES Aspiran a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS
À voir aussi à Aspiran (Hérault)
- À LA MANIÈRE D’ARCIMBOLDO Aspiran 3 juin 2026
- CONCERT DUO QUITIPLÁ Aspiran 8 août 2026
- CONCERT TRIO JAZZ EN STOCK Aspiran 22 août 2026