Aspiran

CONCERT LES DISCOBILLES

20 place du Peyrou Aspiran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Concert du groupe Les Discobilles (polyphonies pop).

Concert du groupe Les Discobilles (polyphonies pop). .

20 place du Peyrou Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 24 89 lecafedaspiran@gmail.com

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English :

Concert by Les Discobilles (pop polyphonies).

L’événement CONCERT LES DISCOBILLES Aspiran a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS