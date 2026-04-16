Concert Duo Soft Trumpet Neuf-Brisach
Concert Duo Soft Trumpet Neuf-Brisach dimanche 3 mai 2026.
Neuf-Brisach
Concert Duo Soft Trumpet
Neuf-Brisach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03 17:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Le Duo Soft Trumpet avec Dennis Hummel et Eric Theiller vous embarque pour un voyage musical à travers l’Europe et l’Amérique. 0 .
Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 11 22 18 33
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English :
L’événement Concert Duo Soft Trumpet Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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