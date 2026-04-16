Neuf-Brisach

Concert Duo Soft Trumpet

Neuf-Brisach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 17:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Le Duo Soft Trumpet avec Dennis Hummel et Eric Theiller vous embarque pour un voyage musical à travers l’Europe et l’Amérique. 0 .

Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 11 22 18 33

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English :

L’événement Concert Duo Soft Trumpet Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach