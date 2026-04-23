CONCERT DUO STAND UP Palavas-les-Flots
CONCERT DUO STAND UP Palavas-les-Flots mardi 11 août 2026.
Palavas-les-Flots
CONCERT DUO STAND UP
Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Dés 20h
dans le cadre du marché nocturne Arts et Gourmandises
Promenade du port de plaisance .
Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com
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English :
From 8 p.m
as part of the Arts et Gourmandises night market
L’événement CONCERT DUO STAND UP Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 ADT34
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