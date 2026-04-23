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CONCERT DUO STAND UP Palavas-les-Flots

CONCERT DUO STAND UP Palavas-les-Flots mardi 11 août 2026.

Adresse : Boulevard Maréchal Foch

Ville : 34250 Palavas-les-Flots

Département : Hérault

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Tarif :

Palavas-les-Flots

CONCERT DUO STAND UP

Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Dés 20h

dans le cadre du marché nocturne Arts et Gourmandises
Promenade du port de plaisance   .

Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34  accueil@palavas-tourisme.com

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English :

From 8 p.m

as part of the Arts et Gourmandises night market

L’événement CONCERT DUO STAND UP Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 ADT34

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