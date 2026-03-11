Concert duo trad balkan La Mine d’Art Dieulefit
Concert duo trad balkan La Mine d’Art Dieulefit samedi 8 août 2026.
Concert duo trad balkan
La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Tantôt doux, tantôt chaloupé, Zou a l’envie de partager ses amours musicaux, du Brésil aux Balkans et ses joyeuses compositions chanter en français!
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La Mine d’Art 10 quai Roger morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Sometimes gentle, sometimes swaying, Zou is eager to share his musical loves, from Brazil to the Balkans, and his joyful compositions sung in French!
L’événement Concert duo trad balkan Dieulefit a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux