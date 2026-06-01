Concert duo violon-violoncelle Rigny-Ussé
Concert duo violon-violoncelle Rigny-Ussé dimanche 21 juin 2026.
Rigny-Ussé
Concert duo violon-violoncelle
Rue des Fougères Rigny-Ussé Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Pour ce premier jour de l’été 2026, nous vous attendons nombreux à venir partager un moment musical de qualité dans le cadre champêtre de l’ancienne église paroissiale, presque complètement restaurée, du village de Rigny.
Pour ce premier jour de l’été 2026, nous vous attendons nombreux à venir partager un moment musical de qualité dans le cadre champêtre de l’ancienne église paroissiale, presque complètement restaurée, du village de Rigny. 15 .
Rue des Fougères Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 05 93 90 criss.sorolla@wanadoo.fr
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English :
On this first day of summer 2026, we hope to see many of you there to share a high-quality musical experience in the rustic setting of the former parish church, now almost completely restored, in the village of Rigny.
L’événement Concert duo violon-violoncelle Rigny-Ussé a été mis à jour le 2026-06-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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