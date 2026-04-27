CONCERT DUO VOKI SOST Sost

Sost

CONCERT DUO VOKI

SOST Ferme fromagére de Denis SOST Sost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

La ferme fromagère de Denis Sost accueillera le 8 mai à 17h30 le Duo Voki pour un concert de harpe et hautbois. Ce concert est gratuit et se déroule dans le cadre de la résidence de médiation artistique (CGEAC) portée par la communauté de communes Neste Barousse.

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SOST Ferme fromagére de Denis SOST Sost 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 03 90 24 74

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English :

On May 8 at 5:30pm, Denis Sost’s cheese farm will welcome the Duo Voki for a concert of harp and oboe. The concert is free and takes place as part of the artistic mediation residency (CGEAC) supported by the Neste Barousse community of communes.

L’événement CONCERT DUO VOKI Sost a été mis à jour le 2026-04-27 par OT de Neste-Barousse|CDT65