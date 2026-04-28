Concert Duo Zoreilles rue de la Font Sainte Manne Crantenoy
Concert Duo Zoreilles rue de la Font Sainte Manne Crantenoy samedi 6 juin 2026.
Crantenoy
Concert Duo Zoreilles
rue de la Font Sainte Manne Eglise Sainte Manne Crantenoy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le samedi 6 juin, rendez-vous à l’église Sainte-Manne pour découvrir le Duo Zoreilles. C’est une invitation au voyage à travers les plus belles chansons réunionnaises d’Alain Peters.
Le programme
LIEU Église de CRANTENOY
19h00 Apéritif dînatoire
20h30 Concert (Entrée libre Gratuit)
Le message est simple C’est gratuit, c’est à Crantenoy, et on vous attend nombreux (venez accompagnés !).
Entrée libreTout public
0 .
rue de la Font Sainte Manne Eglise Sainte Manne Crantenoy 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est lerevaux@gmail.com
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English :
On Saturday June 6, join us at the Eglise Sainte-Manne to discover Duo Zoreilles. An invitation to travel through Alain Peters’ most beautiful songs from Reunion.
Program:
PLACE: Church of CRANTENOY
7:00 pm: Aperitif dinner
8:30pm: Concert (Free admission)
The message is simple: it’s free, it’s in Crantenoy, and we’re looking forward to seeing lots of you (come accompanied!).
Free admission
L’événement Concert Duo Zoreilles Crantenoy a été mis à jour le 2026-04-28 par OT DU PAYS DU SAINTOIS