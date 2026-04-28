Concert Duo Zoreilles rue de la Font Sainte Manne Crantenoy

Crantenoy

Concert Duo Zoreilles

rue de la Font Sainte Manne Eglise Sainte Manne Crantenoy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le samedi 6 juin, rendez-vous à l’église Sainte-Manne pour découvrir le Duo Zoreilles. C’est une invitation au voyage à travers les plus belles chansons réunionnaises d’Alain Peters.

Le programme

LIEU Église de CRANTENOY

19h00 Apéritif dînatoire

20h30 Concert (Entrée libre Gratuit)

Le message est simple C’est gratuit, c’est à Crantenoy, et on vous attend nombreux (venez accompagnés !).

Entrée libreTout public

0 .

rue de la Font Sainte Manne Eglise Sainte Manne Crantenoy 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est lerevaux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday June 6, join us at the Eglise Sainte-Manne to discover Duo Zoreilles. An invitation to travel through Alain Peters’ most beautiful songs from Reunion.

Program:

PLACE: Church of CRANTENOY

7:00 pm: Aperitif dinner

8:30pm: Concert (Free admission)

The message is simple: it’s free, it’s in Crantenoy, and we’re looking forward to seeing lots of you (come accompanied!).

Free admission

L’événement Concert Duo Zoreilles Crantenoy a été mis à jour le 2026-04-28 par OT DU PAYS DU SAINTOIS