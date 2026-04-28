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Concert Duo Zoreilles rue de la Font Sainte Manne Crantenoy

Concert Duo Zoreilles rue de la Font Sainte Manne Crantenoy

Concert Duo Zoreilles rue de la Font Sainte Manne Crantenoy samedi 6 juin 2026.

Lieu : rue de la Font Sainte Manne

Adresse : Eglise Sainte Manne

Ville : 54740 Crantenoy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Crantenoy

Concert Duo Zoreilles

rue de la Font Sainte Manne Eglise Sainte Manne Crantenoy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Le samedi 6 juin, rendez-vous à l’église Sainte-Manne pour découvrir le Duo Zoreilles. C’est une invitation au voyage à travers les plus belles chansons réunionnaises d’Alain Peters.

Le programme

LIEU Église de CRANTENOY
19h00 Apéritif dînatoire
20h30 Concert (Entrée libre Gratuit)

Le message est simple C’est gratuit, c’est à Crantenoy, et on vous attend nombreux (venez accompagnés !).
Entrée libreTout public
0  .

rue de la Font Sainte Manne Eglise Sainte Manne Crantenoy 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est   lerevaux@gmail.com

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English :

On Saturday June 6, join us at the Eglise Sainte-Manne to discover Duo Zoreilles. An invitation to travel through Alain Peters’ most beautiful songs from Reunion.

Program:

PLACE: Church of CRANTENOY
7:00 pm: Aperitif dinner
8:30pm: Concert (Free admission)

The message is simple: it’s free, it’s in Crantenoy, and we’re looking forward to seeing lots of you (come accompanied!).
Free admission

L’événement Concert Duo Zoreilles Crantenoy a été mis à jour le 2026-04-28 par OT DU PAYS DU SAINTOIS