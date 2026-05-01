Concert Eglise Brussey Brussey
Concert Eglise Brussey Brussey vendredi 22 mai 2026.
Brussey
Concert Eglise Brussey
Brussey Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Pour la sortie de son nouvel album Equilibre , Madam’ viendra donner une représentation à l’église de Brussey. Buvette sur place .
Brussey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 94 53 83
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English : Concert Eglise Brussey
L’événement Concert Eglise Brussey Brussey a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN