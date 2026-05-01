Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Eglise Brussey Brussey

Concert Eglise Brussey Brussey

Concert Eglise Brussey Brussey vendredi 22 mai 2026.

Ville : 70150 Brussey

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Brussey

Concert Eglise Brussey

Brussey Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Pour la sortie de son nouvel album Equilibre , Madam’ viendra donner une représentation à l’église de Brussey. Buvette sur place   .

Brussey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 94 53 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Eglise Brussey

L’événement Concert Eglise Brussey Brussey a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN