Brussey

Concert Eglise Brussey

Brussey Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Pour la sortie de son nouvel album Equilibre , Madam’ viendra donner une représentation à l’église de Brussey. Buvette sur place .

Brussey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 94 53 83

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English : Concert Eglise Brussey

L’événement Concert Eglise Brussey Brussey a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN