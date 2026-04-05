AGENDA · La Flèche
Concert église Saint-Louis Prytanée National Militaire, LA FLECHE, La Flèche
samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche
Informations pratiques
Concert église Saint-Louis Prytanée National Militaire Samedi 19 septembre, 20h00 LA FLECHE Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Concert dans l’église St-Louis du Prytannée National Militaire.
LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Concert dans l’église St-Louis du Prytannée National Militaire.
©MINISTERE CULTURE
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