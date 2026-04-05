Concert église Saint-Louis Prytanée National Militaire, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Concert église Saint-Louis Prytanée National Militaire Samedi 19 septembre, 20h00 LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Concert dans l’église St-Louis du Prytannée National Militaire.

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

Concert dans l’église St-Louis du Prytannée National Militaire.

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