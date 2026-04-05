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Concert église Saint-Louis Prytanée National Militaire, LA FLECHE, La Flèche

samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche

Concert église Saint-Louis Prytanée National Militaire, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
LA FLECHE
Adresse
LA FLECHE
Ville
72200 La Flèche
Département
Sarthe

Concert église Saint-Louis Prytanée National Militaire Samedi 19 septembre, 20h00 LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Concert dans l’église St-Louis du Prytannée National Militaire.

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Concert dans l’église St-Louis du Prytannée National Militaire.

©MINISTERE CULTURE

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