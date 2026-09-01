CONCERT ELÉA MARGARIT- LA MANUFACTURE DES SONS Montolieu

Informations pratiques

Montolieu

CONCERT ELÉA MARGARIT- LA MANUFACTURE DES SONS

12 Rue des Pyrénées Montolieu Aude

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Après plusieurs jours de résidence à la Manufacture des Sons, Éléa Margarit dévoile le fruit d’un travail de création mené avec quatre autres musiciens autour de son répertoire.

Cette sortie de résidence marque une nouvelle étape dans son parcours, avec une adaptation de ses compositions spécialement écrite pour le quintet.

À travers de nouveaux arrangements, ses chansons prennent une autre dimension, laissant davantage de place aux couleurs instrumentales, au jeu collectif et aux nuances. Entre pop, soul et funk, ce concert offre au public l’occasion de découvrir en avant-première une création en pleine évolution, portée par l’énergie de la scène et la complicité des cinq musiciens.

Réservation par mail.

Une adhésion ponctuelle de 5 € est incluse dans le tarif public

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12 Rue des Pyrénées Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 6 43 71 56 08 contact@lamanufacturedessons.com

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English :

After several days in residence at La Manufacture des Sons, Célia Margarit unveils the result of a creative process undertaken with four other musicians based on her repertoire.

This post-residency release marks a new stage in her career, featuring adaptations of her compositions written specifically for the quintet.

Through new arrangements, her songs take on a new dimension, leaving more room for instrumental colors, ensemble playing, and nuances. Blending pop, soul, and funk, this concert offers the audience a sneak peek at a work in progress, driven by the energy of the stage and the chemistry among the five musicians.

Reservations by email.

A one-time membership fee of 5 ? is included in the ticket price.

L’événement CONCERT ELÉA MARGARIT- LA MANUFACTURE DES SONS Montolieu a été mis à jour le 2026-09-01 par