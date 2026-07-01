Montolieu Photobook Festival, 11170, Montolieu, Montolieu

Informations pratiques

Montolieu Photobook Festival 26 et 27 septembre 11170, Montolieu Aude

Festival Gratuit sauf le workshop sur le livre photo (50€ pré-inscription / 70€ la journée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:29:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:30:00+02:00

Montolieu Photobook Festival

26&27 sept 2026

L’association Montolieu Photobook, avec le soutien de la Mairie et des acteurs culturels locaux (MDVL, Cérès Franco, Le Graph à Carcassonne) organise les premières Rencontres du livre photographique de Montolieu pendant la dernière quinzaine du mois de septembre 2026.

Plusieurs évènements animeront cette quinzaine photographique :

un Salon d’éditeurs de livre photos (26 et 27 sept 2026)

un atelier sur le livre photo animé par les éditions Païens (Samedi 26)

Expositions (du 19 sept au 4 oct) de 6 photographes qui présenteront leur expos photo avec un livre : Charlotte Auricombe, Lia Pradal, Virginie Restain, Hortense Soichet (le Graph), Jacques Sierpinski, Stephan Ross (la Cie des Snapshoters)

des conférences, signatures, lectures et visites d’exposition (26 et 27 sept 2026)

un Ciné concert samedi 26 à 21H à l’Apostrophe : projection du film photographique musical “Trois mers et quatre terres” (S.Charpentier D.Daufresne, A. Moxley)

un parcours d’expos photo “OFF” dans les librairies et galeries du village

Montolieu, le village du livre et des arts

D’avril à octobre, Montolieu offre une animation culturelle remarquable dans un cadre pittoresque avec : 12 librairies, 6 restaurants, 2 musées (Le Musée du Livre et le musée national Cérès Franco) et de nombreux Ateliers, espaces d’expositions, Galeries, soirées musicales…

Situé dans l’Aude, en Occitanie, à 20 minutes de Carcassonne, 1h de Toulouse et 1h30 de Montpellier et 3h30 de Barcelone, le village propose une situation géographique exceptionnelle, au cœur de la montagne noire, réputée pour ses paysages, sa gastronomie, ses balades, ses vins et son art de vivre.

11170, Montolieu 39 rue de la mairie, 11170 Montolieu Montolieu 11170 Aude Occitanie 0611838301 https://www.instagram.com/montolieuphotobook/ https://www.instagram.com/montolieuphotobook/ Montolieu, le village du livre et des arts

D’avril à octobre, Montolieu offre une animation culturelle remarquable dans un cadre pittoresque avec : 12 librairies, 6 restaurants, 2 musées (Le Musée du Livre et le musée national Cérès Franco) et de nombreux Ateliers, espaces d’expositions, Galeries, soirées musicales…

Situé dans l’Aude, en Occitanie, à 20 minutes de Carcassonne, 1h de Toulouse et 1h30 de Montpellier et 3h30 de Barcelone, le village propose une situation géographique exceptionnelle, au cœur de la montagne noire, réputée pour ses paysages, sa gastronomie, ses balades, ses vins et son art de vivre. plusieurs parking dans le village

Accès en voiture 20min de Carcassonne, 1h de Toulouse, 1h30 de Montpellier

Montolieu Photobook Festival

Crédits photos C.Auricombe & Cie des Snapshoters