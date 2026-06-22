Montolieu

JAZZ À LA MANUFACTURE CARRÉ D’AS

12 rue des Pyrénées Montolieu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

L’Apostrophe présente le Festival Jazz à la Manufacture !

Concert de Carré d’As !

Après plus de 10 ans à sillonner les grands festivals de jazz, Carré d’As, invite l’extraordinaire chanteuse franco brésilienne, Lydie Argobast à se joindre à eux. Les plus grandes voix du jazz, du swing et de la soul sont abordés de manière très singulière aux travers des improvisations et des arrangements originaux, du groove exceptionnel de la rythmique et de la magnifique voix de Lydie Arbogast.

Concert en intérieur en cas d’intempérie. Sur réservation !

Entrée libre avec consommation obligatoire.

Diner à 38€ sur réservation (places limitées) enfants -13ans 18€.

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12 rue des Pyrénées Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 18 contact@apostrophe-hotel.fr

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English :

L’Apostrophe Presents the Jazz Festival at La Manufacture!

Concert by Carré d’As!

After more than 10 years touring major jazz festivals, Carré d’As invites the extraordinary Franco-Brazilian singer Lydie Argobast to join them. The greatest voices of jazz, swing, and soul are reimagined in a truly unique way through improvisations and original arrangements, the exceptional groove of the rhythm section, and Lydie Arbogast’s magnificent voice.

Indoor concert in case of bad weather. Reservations required!

Free admission with a minimum purchase.

Dinner for 38? by reservation only (limited seating); children under 13: 18?.

L’événement JAZZ À LA MANUFACTURE CARRÉ D’AS Montolieu a été mis à jour le 2026-06-22 par