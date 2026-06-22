JAZZ À LA MANUFACTURE LA NATCHAVE Montolieu vendredi 31 juillet 2026.

Montolieu

JAZZ À LA MANUFACTURE LA NATCHAVE

12 rue des Pyrénées Montolieu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

L’Apostrophe présente le Festival Jazz à la Manufacture !

Concert de La Natchave !

La Natchave fait revivre le swing, la chanson et le musette dans un esprit à la fois festif et chalereux, porté par des musiciens passionnés qui aiment improviser et partager leur énergie. Son répertoire, inspiré de grandes figures comme Billie Holiday, Edith Piaf ou Django Reinhardt, recrée l’ambiance des bals swing et club de jazz d’autrefois avec une touche contemporaine et des arrangements originaux.

Concert en intérieur en cas d’intempérie. Sur réservation !

Entrée libre avec consommation obligatoire.

Diner à 38€ sur réservation (places limitées) enfants -13ans 18€.

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12 rue des Pyrénées Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 18 contact@apostrophe-hotel.fr

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English :

L’Apostrophe Presents the Jazz Festival at La Manufacture!

La Natchave Concert!

La Natchave brings swing, chanson, and musette back to life in a spirit that is both festive and warm, carried by passionate musicians who love to improvise and share their energy. Their repertoire, inspired by greats such as Billie Holiday, Edith Piaf, and Django Reinhardt, recreates the atmosphere of old-time swing dances and jazz clubs with a contemporary twist and original arrangements.

Indoor concert in case of bad weather. Reservations required!

Free admission with a minimum purchase required.

Dinner at 38? by reservation only (limited seating); children under 13: 18?.

L’événement JAZZ À LA MANUFACTURE LA NATCHAVE Montolieu a été mis à jour le 2026-06-22 par