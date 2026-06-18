HAPPY MERCREDY PASCAL MARY Montolieu
HAPPY MERCREDY PASCAL MARY Montolieu mercredi 12 août 2026.
Montolieu
HAPPY MERCREDY PASCAL MARY
12 rue des Pyrénées Montolieu Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Concert de PASCAL MARY, entre chanson et stand up !
Quand les musiciens descendent de scène !
Entrée libre, diner sur réservation fortement conseillée (places limitées).
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12 rue des Pyrénées Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 18 contact@apostrophe-hotel.fr
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English :
PASCAL MARY Concert: A Blend of Song and Stand-Up Comedy!
When the musicians step off the stage!
Free admission; dinner reservations strongly recommended (limited seating).
L’événement HAPPY MERCREDY PASCAL MARY Montolieu a été mis à jour le 2026-06-18 par
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