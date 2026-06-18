Montolieu

HAPPY MERCREDY FACETTE FURIOUS

12 rue des Pyrénées Montolieu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Concert de FACETTE FURIOUS Rnb, Hip hop et électro !

Quand les musiciens descendent de scène !

Entrée libre, diner sur réservation fortement conseillée (places limitées).

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12 rue des Pyrénées Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 18 contact@apostrophe-hotel.fr

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English :

FACETTE FURIOUS Concert: R&B, Hip Hop, and %E9lectro!

When the musicians come off stage!

Free admission; dinner reservations strongly recommended (limited seating).

L’événement HAPPY MERCREDY FACETTE FURIOUS Montolieu a été mis à jour le 2026-06-18 par