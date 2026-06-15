JAZZ À LA MANUFACTURE SOULSHINE VOICES Montolieu
JAZZ À LA MANUFACTURE SOULSHINE VOICES Montolieu samedi 29 août 2026.
Montolieu
JAZZ À LA MANUFACTURE SOULSHINE VOICES
12 rue des Pyrénées Montolieu Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
L’Apostrophe présente le Festival Jazz à la Manufacture !
Concert de Soulshine Voices and the Gospel choir !
C’est un groupe uni qui est ancré dans la tradition du gospel et ouvert à différentes couleurs musicales. Un répertoire traditionnel gospel, soul et jazz.
Concert en intérieur en cas d’intempérie. Sur réservation !
Entrée libre avec consommation obligatoire.
Diner à 38€ sur réservation (places limitées) enfants -13ans 18€.
.
12 rue des Pyrénées Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 18 contact@apostrophe-hotel.fr
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English :
L’Apostrophe presents the Jazz Festival at La Manufacture!
Concert by Soulshine Voices and the Gospel Choir!
This is a close-knit group rooted in the gospel tradition and open to different musical styles. A repertoire of traditional gospel, soul, and jazz.
Indoor concert in case of bad weather. Reservations required!
Free admission with a minimum purchase required.
Dinner for €38 with reservation (limited seating); children under 13: €18.
L’événement JAZZ À LA MANUFACTURE SOULSHINE VOICES Montolieu a été mis à jour le 2026-06-15 par
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