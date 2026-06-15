JAZZ À LA MANUFACTURE SOULSHINE VOICES Montolieu samedi 29 août 2026.

Montolieu

JAZZ À LA MANUFACTURE SOULSHINE VOICES

12 rue des Pyrénées Montolieu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

L’Apostrophe présente le Festival Jazz à la Manufacture !

Concert de Soulshine Voices and the Gospel choir !

C’est un groupe uni qui est ancré dans la tradition du gospel et ouvert à différentes couleurs musicales. Un répertoire traditionnel gospel, soul et jazz.

Concert en intérieur en cas d’intempérie. Sur réservation !

Entrée libre avec consommation obligatoire.

Diner à 38€ sur réservation (places limitées) enfants -13ans 18€.

.

12 rue des Pyrénées Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 18 contact@apostrophe-hotel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Apostrophe presents the Jazz Festival at La Manufacture!

Concert by Soulshine Voices and the Gospel Choir!

This is a close-knit group rooted in the gospel tradition and open to different musical styles. A repertoire of traditional gospel, soul, and jazz.

Indoor concert in case of bad weather. Reservations required!

Free admission with a minimum purchase required.

Dinner for €38 with reservation (limited seating); children under 13: €18.

L’événement JAZZ À LA MANUFACTURE SOULSHINE VOICES Montolieu a été mis à jour le 2026-06-15 par