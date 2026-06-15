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JAZZ À LA MANUFACTURE MATHIEU LAUMET QUARTET Montolieu

JAZZ À LA MANUFACTURE MATHIEU LAUMET QUARTET Montolieu

JAZZ À LA MANUFACTURE MATHIEU LAUMET QUARTET Montolieu vendredi 14 août 2026.

Adresse : 12 rue des Pyrénées

Ville : 11170 Montolieu

Département : Aude

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Montolieu

JAZZ À LA MANUFACTURE MATHIEU LAUMET QUARTET

12 rue des Pyrénées Montolieu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

L’Apostrophe présente le Festival Jazz à la Manufacture !

Concert de Mathieu Laumet Quartet

Mathieu Laumet à la trompette
Abel Pamies à la guitare
François Xavier Debray, contrebassiste
Benoit Zollet, batteur

A l’occasion du centenaire de la naissance de Mile Davis, il rendent hommage à ce trompettiste de légende. Le répertoire se centre sur la période cool des années 50, avec une dose de be bop.

Concert en intérieur en cas d’intempérie. Sur réservation !
Entrée libre avec consommation obligatoire.
Diner à 38€ sur réservation (places limitées) enfants -13ans 18€.
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12 rue des Pyrénées Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 18  contact@apostrophe-hotel.fr

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English :

L’Apostrophe Presents the Jazz Festival at La Manufacture!

Concert by the Mathieu Laumet Quartet

Mathieu Laumet on trumpet
Abel Pamies on guitar
François Xavier Debray, double bassist
Benoit Zollet, drummer

To mark the 100th anniversary of Miles Davis’s birth, they pay tribute to this legendary trumpeter. The repertoire focuses on the cool jazz period of the 1950s, with a touch of bebop.

Indoor concert in case of bad weather. Reservations required!
Free admission with a minimum purchase required.
Dinner at €38, by reservation only (limited seating); children under 13, €18.

L’événement JAZZ À LA MANUFACTURE MATHIEU LAUMET QUARTET Montolieu a été mis à jour le 2026-06-15 par

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