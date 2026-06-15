JAZZ À LA MANUFACTURE MATHIEU LAUMET QUARTET Montolieu
JAZZ À LA MANUFACTURE MATHIEU LAUMET QUARTET Montolieu vendredi 14 août 2026.
Montolieu
JAZZ À LA MANUFACTURE MATHIEU LAUMET QUARTET
12 rue des Pyrénées Montolieu Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
L’Apostrophe présente le Festival Jazz à la Manufacture !
Concert de Mathieu Laumet Quartet
Mathieu Laumet à la trompette
Abel Pamies à la guitare
François Xavier Debray, contrebassiste
Benoit Zollet, batteur
A l’occasion du centenaire de la naissance de Mile Davis, il rendent hommage à ce trompettiste de légende. Le répertoire se centre sur la période cool des années 50, avec une dose de be bop.
Concert en intérieur en cas d’intempérie. Sur réservation !
Entrée libre avec consommation obligatoire.
Diner à 38€ sur réservation (places limitées) enfants -13ans 18€.
.
12 rue des Pyrénées Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 18 contact@apostrophe-hotel.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’Apostrophe Presents the Jazz Festival at La Manufacture!
Concert by the Mathieu Laumet Quartet
Mathieu Laumet on trumpet
Abel Pamies on guitar
François Xavier Debray, double bassist
Benoit Zollet, drummer
To mark the 100th anniversary of Miles Davis’s birth, they pay tribute to this legendary trumpeter. The repertoire focuses on the cool jazz period of the 1950s, with a touch of bebop.
Indoor concert in case of bad weather. Reservations required!
Free admission with a minimum purchase required.
Dinner at €38, by reservation only (limited seating); children under 13, €18.
L’événement JAZZ À LA MANUFACTURE MATHIEU LAUMET QUARTET Montolieu a été mis à jour le 2026-06-15 par
À voir aussi à Montolieu (Aude)
- LES AVENTURIERS DE L’OEIL-DE-BOEUF Montolieu 20 juin 2026
- CORNEILLE, CHAÏBIA, CÉRÈS FRANCO Montolieu 20 juin 2026
- HAPPY MERCREDY ANIBAL GALANT Montolieu 22 juillet 2026
- JAZZ À LA MANUFACTURE SOULSHINE VOICES Montolieu 29 août 2026
- LES AVENTURIERS DE L’OEIL-DE-BOEUF Montolieu 29 septembre 2026