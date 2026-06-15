Montolieu

JAZZ À LA MANUFACTURE MATHIEU LAUMET QUARTET

12 rue des Pyrénées Montolieu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

L’Apostrophe présente le Festival Jazz à la Manufacture !

Concert de Mathieu Laumet Quartet

Mathieu Laumet à la trompette

Abel Pamies à la guitare

François Xavier Debray, contrebassiste

Benoit Zollet, batteur

A l’occasion du centenaire de la naissance de Mile Davis, il rendent hommage à ce trompettiste de légende. Le répertoire se centre sur la période cool des années 50, avec une dose de be bop.

Concert en intérieur en cas d’intempérie. Sur réservation !

Entrée libre avec consommation obligatoire.

Diner à 38€ sur réservation (places limitées) enfants -13ans 18€.

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12 rue des Pyrénées Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 18 contact@apostrophe-hotel.fr

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English :

L’Apostrophe Presents the Jazz Festival at La Manufacture!

Concert by the Mathieu Laumet Quartet

Mathieu Laumet on trumpet

Abel Pamies on guitar

François Xavier Debray, double bassist

Benoit Zollet, drummer

To mark the 100th anniversary of Miles Davis’s birth, they pay tribute to this legendary trumpeter. The repertoire focuses on the cool jazz period of the 1950s, with a touch of bebop.

Indoor concert in case of bad weather. Reservations required!

Free admission with a minimum purchase required.

Dinner at €38, by reservation only (limited seating); children under 13, €18.

L’événement JAZZ À LA MANUFACTURE MATHIEU LAUMET QUARTET Montolieu a été mis à jour le 2026-06-15 par