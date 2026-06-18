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HAPPY MERCREDY LÉA NICOLE ET MIGUEL HERNANDEZ Montolieu

HAPPY MERCREDY LÉA NICOLE ET MIGUEL HERNANDEZ Montolieu

HAPPY MERCREDY LÉA NICOLE ET MIGUEL HERNANDEZ Montolieu mercredi 26 août 2026.

Adresse : 12 rue des Pyrénées

Ville : 11170 Montolieu

Département : Aude

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Montolieu

HAPPY MERCREDY LÉA NICOLE ET MIGUEL HERNANDEZ

12 rue des Pyrénées Montolieu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:30:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Concert de LÉA NICOLE ET MIGUEL HERNANDEZ, pop soul !
Quand les musiciens descendent de scène !

Entrée libre, diner sur réservation fortement conseillée (places limitées).
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12 rue des Pyrénées Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 18  contact@apostrophe-hotel.fr

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English :

Concert by L%C9A NICOLE AND MIGUEL HERNANDEZ: pop soul!
When the musicians come off stage!

Free admission; dinner reservations strongly recommended (limited seating).

L’événement HAPPY MERCREDY LÉA NICOLE ET MIGUEL HERNANDEZ Montolieu a été mis à jour le 2026-06-18 par

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