HAPPY MERCREDY LÉA NICOLE ET MIGUEL HERNANDEZ Montolieu
HAPPY MERCREDY LÉA NICOLE ET MIGUEL HERNANDEZ Montolieu mercredi 26 août 2026.
Montolieu
HAPPY MERCREDY LÉA NICOLE ET MIGUEL HERNANDEZ
12 rue des Pyrénées Montolieu Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:30:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Concert de LÉA NICOLE ET MIGUEL HERNANDEZ, pop soul !
Quand les musiciens descendent de scène !
Entrée libre, diner sur réservation fortement conseillée (places limitées).
.
12 rue des Pyrénées Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 18 contact@apostrophe-hotel.fr
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English :
Concert by L%C9A NICOLE AND MIGUEL HERNANDEZ: pop soul!
When the musicians come off stage!
Free admission; dinner reservations strongly recommended (limited seating).
L’événement HAPPY MERCREDY LÉA NICOLE ET MIGUEL HERNANDEZ Montolieu a été mis à jour le 2026-06-18 par
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