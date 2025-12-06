Concert Electro Lab#4 chemin de la Vieille Forme Rochefort
Concert Electro Lab#4
chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 19:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Warm Up Electro Scholl suivi de Mac & Wester (Electro) puis de Marco del Bosque (Electro Dark Disco).
chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr
English : Concert Electro Lab#4
Warm Up: Electro Scholl followed by Mac & Wester (Electro) then Marco del Bosque (Electro Dark Disco)
German : Konzert Electro Lab#4
Warm Up: Electro Scholl, gefolgt von Mac & Wester (Electro) und dann Marco del Bosque (Electro Dark Disco)
Italiano :
Warm Up: Electro Scholl seguito da Mac & Wester (Electro) e Marco del Bosque (Electro Dark Disco).
Espanol :
Warm Up: Electro Scholl seguido de Mac & Wester (Electro) y luego Marco del Bosque (Electro Dark Disco).
