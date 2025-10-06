CONCERT ELEKTRE – GOUTER CONCERT ELEKTRE – CONSERVATOIRE LEO DELIBES Clichy

CONCERT ELEKTRE – GOUTER CONCERT ELEKTRE Début : 2026-05-30 à 15:30. Tarif : – euros.

Deux voix féminines, une boîte à rythmes et un bouzouki électrifié font danser tradition populaire grecque des années 20 et les sons actuels des villes cosmopolites. Réhabilitant les origines du rébétiko (sorti des quartiers pauvres d’Athènes par les Grecs exilés d’Asie Mineure qui chantaient leur vie de bohème), ce trio franco-gréco-congolais habille ces anciens chants, de textures sonores contemporaines. Trap, club africaine, électro, bass music, rap, reggaeton… leur univers hybride tradi-moderne regorge de vibes aussi envoûtantes que dansantes ! DISTRIBUTION ARTISTIQUE ET TECHNIQUE?: Chant, cuillères?: Maïlys Mallet Chant, bendir?: Monika Kabasele Bouzouki, MAO?: Clément Buffière

CONSERVATOIRE LEO DELIBES 59 RUE MARTRE 92110 Clichy 92