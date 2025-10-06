L’ABOLITION DES PRIVILEGES – L ABOLITION DES PRIVILEGES – PAVILLON VENDOME Clichy

L’ABOLITION DES PRIVILEGES – L ABOLITION DES PRIVILEGES Début : 2026-05-21 à 20:30. Tarif : – euros.

C’est un État en déficit chronique, où les plus riches échappent à l’impôt. Un régime à bout de souffle. Un peuple à bout de nerfs, qui réclame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en proie aux caprices d’un climat déréglé. Telle est la France à l’été 1789. Jusqu’à ce qu’en une nuit, à Versailles, tout bascule. C’est la Nuit du 4 août. Quelques mois après la fin de la saga Je m’en vais mais l’État demeure, Hugues Duchêne se lance dans l’adaptation du roman historique de Bertrand Guillot : L’abolition des privilèges. Joué dans un espace quadrifrontal par un acteur incarnant une dizaine de personnages, le public est plongé en plein cœur des États généraux de 1789. L’abolition des privilèges est un sprint donnant le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée. DISTRIBUTION ARTISTIQUE ET TECHNIQUE?: Avec Oscar Montaz et Hugues Duchêne Texte d’après L’Abolition des privilèges, Bertrand Guillot (Les Avrils, 2022) Adaptation et mise en scène?: Hugues Duchêne Collaboration artistique et création vidéo?: Pierre Martin Oriol Scénographie?: Julie Camus Voix off?: Lisa Hours

