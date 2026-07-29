Concert Eliasse Quai Cyrano Bergerac
vendredi 14 août 2026 · Quai Cyrano · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Concert Eliasse
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 22:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Oubliez les étiquettes Eliasse, c’est du Zangoma Rock !
Créé par le talentueux artiste comorien Baco, ce style unique mêle rock, blues et folk aux rythmes traditionnels de l’océan Indien et de l’Afrique. Avec son power trio, Eliasse fait vibrer tambour, basse, guitare et chant puissant dans une ambiance groovy, où se croisent Twarab, Mgodro, Maloya et Afrobeat.
De 19h à 22h • Début du concert à 20h • Gratuit • Sans réservation .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Eliasse
L’événement Concert Eliasse Bergerac a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Les Estivales | Atelier cirque par Troubadour Bergerac 29 juillet 2026
- Soirée lecture musicale, ecriture et jeu | Château Mounet Sully Route de Mussidan Bergerac 29 juillet 2026
- La Cité des énigmes oubliées Quai Cyrano Bergerac 29 juillet 2026
- Les Estivales | SAMAKA en concert Jardin de l’Hôtel de Ville Bergerac 29 juillet 2026
- Atelier « Mes Droits en situation de maladie et/ou handicap », ERIP du Bergeracois, Bergerac 30 juillet 2026