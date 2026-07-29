Concert Eliasse Quai Cyrano Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Concert Eliasse

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Oubliez les étiquettes Eliasse, c’est du Zangoma Rock !

Créé par le talentueux artiste comorien Baco, ce style unique mêle rock, blues et folk aux rythmes traditionnels de l’océan Indien et de l’Afrique. Avec son power trio, Eliasse fait vibrer tambour, basse, guitare et chant puissant dans une ambiance groovy, où se croisent Twarab, Mgodro, Maloya et Afrobeat.

De 19h à 22h • Début du concert à 20h • Gratuit • Sans réservation .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English : Concert Eliasse

L’événement Concert Eliasse Bergerac a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides