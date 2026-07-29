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Concert Eliasse Quai Cyrano Bergerac

vendredi 14 août 2026 · Quai Cyrano · Bergerac

Concert Eliasse Quai Cyrano Bergerac

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Quai Cyrano
Adresse
1 Rue des Récollets
Ville
24100 Bergerac
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Bergerac

Concert Eliasse

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Oubliez les étiquettes Eliasse, c’est du Zangoma Rock !
Créé par le talentueux artiste comorien Baco, ce style unique mêle rock, blues et folk aux rythmes traditionnels de l’océan Indien et de l’Afrique. Avec son power trio, Eliasse fait vibrer tambour, basse, guitare et chant puissant dans une ambiance groovy, où se croisent Twarab, Mgodro, Maloya et Afrobeat.
De 19h à 22h • Début du concert à 20h • Gratuit • Sans réservation   .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11 

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English : Concert Eliasse

L’événement Concert Eliasse Bergerac a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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