Concert Elizabeth Vidal Vincent Laissy Saint-Gondon

Concert avec Elizabeth Vidal et Vincent Laissy le dimanche 4 avril
Venez assister au concert d’Elizabeth Vidal et Vincent Laissy le dimanche 4 avril à 16h à l’église de Saint-Gondon.
La soprano et le pianiste uniront leurs talents pour vous proposer un programme musical d’exception, mêlant émotion, virtuosité et sensibilité artistique, dans le cadre intimiste et patrimonial de l’église.
La réservation est conseillée.
Les billets peuvent être réservés en ligne ou auprès de l’Office de Tourisme. 11 .
6 Rue Jules Guillot Saint-Gondon 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 45 actioncultutelle@cc-giennoises.fr
English :
Concert with Elizabeth Vidal and Vincent Laissy on Sunday, April 4
