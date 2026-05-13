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Concert en costumes Église Doudeauville-en-Vexin

Concert en costumes Église Doudeauville-en-Vexin samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Église

Adresse : Rue Saint-Aubin

Ville : 27150 Doudeauville-en-Vexin

Département : Eure

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Doudeauville-en-Vexin

Concert en costumes

Église Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Chroniques musicales du XVème siècle par l’Ensemble Vocale Quid Novi.
Suivi d’un buffet Renaissance.   .

Église Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 09 03  memoiresdv@gmail.com

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English : Concert en costumes

L’événement Concert en costumes Doudeauville-en-Vexin a été mis à jour le 2026-05-13 par Vexin Normand Tourisme

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