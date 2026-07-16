Concert en costumes : d’Azincour à Marignan, Église Saint-Aubin, Doudeauville-en-Vexin

Informations pratiques

Concert en costumes : d’Azincour à Marignan Samedi 19 septembre, 17h30 Église Saint-Aubin Eure

20€ concert et dîner.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Chroniques musicales du XV°s.

Concert en costumes, suivi d’un souper Renaissance. Ens. vocal Quid Novi ?

Église Saint-Aubin Rue Saint Aubin, 27150 Doudeauville-en-Vexin, France Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie 0232550903 http://www.eglise-doudeauville27.org [{« type »: « email », « value »: « memoiresdv@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 09 66 27 99 »}] Église Renaissance (construite entre 1520-1564), Saint Aubin de Doudeauville-en-Vexin, comme les autres “petite sœurs” du vexin est “coiffée” d’une magnifique voûte lambrisée à croisée de transept, entièrement restaurée entre 2015 et 2020. Tous les décors sculptés (engoulants, blochets et merrains), ainsi que la frise à décor de grotesques ont été décapés et repeints à l’identique de l’origine. Un magnifique travail qui redonne à cette église tout l’éclat voulu par ses bâtisseurs. Parking sur la place.

Chroniques musicales du XV°s.

©QuidNovi?