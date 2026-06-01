Doudeauville-en-Vexin

Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand Doudeauville-en-Vexin

Doudeauville-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-07-19 2026-08-16 2026-09-20 2026-10-18

Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand sont l’occasion de découvrir à votre rythme les pépites du patrimoine du territoire de la Communauté de communes du Vexin Normand, un dimanche par mois de mai à octobre.

Patrimoine bâti, religieux ou historique révèlent souvent des trésors architecturaux rarement ouverts ou public.

Leurs portes s’ouvrent pour vous lors des Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand.

À Doudeauville-en-Vexin, dans l’Eure, en Normandie, l’étonnante Église Saint-Aubin recèle de bien des trésors à admirer. Remplaçant un premier édifice du XIIème siècle, l’église s’inscrit dans la tradition des églises Renaissance du Vexin Normand avec son plan en croix latine, ses murs alternant pierres blanches, silex taillés et grès de pays ainsi que son porche d’entrée. Sa voûte lambrissée, restaurée entre 2015 et 2020 est entièrement peinte. Petits personnages et panneaux sculptés de style grotesque, style très à la mode au XVIème siècle, sont remarquables. .

Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 09 03 mairie-doudeauvillevexin@orange.fr

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L’événement Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand Doudeauville-en-Vexin Doudeauville-en-Vexin a été mis à jour le 2026-06-02 par Vexin Normand Tourisme