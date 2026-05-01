Concert en duo Glénic
Concert en duo Glénic samedi 23 mai 2026.
Glénic
Concert en duo
Eglise de Glénic Glénic Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Concert en duo violon contrebasse Mathide Bayle et Erige Cano
Avec leurs deux instruments aux registres opposés et une approche jazz,
Mathilde et Erige font sonner à leur manière l’œuvre de Bach, mais aussi des
classiques du swing, des chansons du monde et des musiques de films… faire
feu de tout bois est leur mot d’ordre !
Enrichie d’une cinquième corde dans l’aigu, la contrebasse jongle habilement
entre walking bass et solos plus lyriques à l’archet, le violon se fait tantôt
soliste tantôt accompagnateur… et parfois, la voix s’en mêle !
Entrée libre .
Eglise de Glénic Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 055552209 mairie.glenic@wanadoo.fr
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English : Concert en duo
L’événement Concert en duo Glénic a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Grand Guéret