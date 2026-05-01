Glénic

Concert en duo

Eglise de Glénic Glénic Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Concert en duo violon contrebasse Mathide Bayle et Erige Cano

Avec leurs deux instruments aux registres opposés et une approche jazz,

Mathilde et Erige font sonner à leur manière l’œuvre de Bach, mais aussi des

classiques du swing, des chansons du monde et des musiques de films… faire

feu de tout bois est leur mot d’ordre !

Enrichie d’une cinquième corde dans l’aigu, la contrebasse jongle habilement

entre walking bass et solos plus lyriques à l’archet, le violon se fait tantôt

soliste tantôt accompagnateur… et parfois, la voix s’en mêle !

Entrée libre .

Eglise de Glénic Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 055552209 mairie.glenic@wanadoo.fr

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English : Concert en duo

L’événement Concert en duo Glénic a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Grand Guéret