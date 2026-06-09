Lachapelle-Auzac

Concert en duo Negro Spirituals

Eglise Sainte Madeleine de Reyrevignes Lachapelle-Auzac Lot

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Sylvain Parra (chant) et Stéphane Lébé (piano) proposent des chants traditionnels afro-américains, alliant des negro-spirituals, des chants gospels traditionnels ou contemporains

Verre de l'amitié offert, organisé par l'Association des Amis de l'Église Sainte-Madeleine de Reyrevignes

Sylvain Parra (chant) et Stéphane Lébé (piano) proposent des chants traditionnels afro-américains, alliant des negro-spirituals, des chants gospels traditionnels ou contemporains

Verre de l'amitié offert, organisé par l'Association des Amis de l'Église Sainte-Madeleine de Reyrevignes

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Eglise Sainte Madeleine de Reyrevignes Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie +33 6 37 67 54 07

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English :

Sylvain Parra (vocals) and Stéphane Lébé (piano) offer traditional Afro-American songs, combining negro-spirituals, traditional and contemporary gospel songs

Verre de l'amitié offert, organized by l'Association des Amis de l'Église Sainte-Madeleine de Reyrevignes

L’événement Concert en duo Negro Spirituals Lachapelle-Auzac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Dordogne