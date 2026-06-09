Concert en duo Negro Spirituals Lachapelle-Auzac
Concert en duo Negro Spirituals Lachapelle-Auzac vendredi 14 août 2026.
Lachapelle-Auzac
Concert en duo Negro Spirituals
Eglise Sainte Madeleine de Reyrevignes Lachapelle-Auzac Lot
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Sylvain Parra (chant) et Stéphane Lébé (piano) proposent des chants traditionnels afro-américains, alliant des negro-spirituals, des chants gospels traditionnels ou contemporains
Verre de l'amitié offert, organisé par l'Association des Amis de l'Église Sainte-Madeleine de Reyrevignes
Sylvain Parra (chant) et Stéphane Lébé (piano) proposent des chants traditionnels afro-américains, alliant des negro-spirituals, des chants gospels traditionnels ou contemporains
Verre de l'amitié offert, organisé par l'Association des Amis de l'Église Sainte-Madeleine de Reyrevignes
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Eglise Sainte Madeleine de Reyrevignes Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie +33 6 37 67 54 07
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English :
Sylvain Parra (vocals) and Stéphane Lébé (piano) offer traditional Afro-American songs, combining negro-spirituals, traditional and contemporary gospel songs
Verre de l'amitié offert, organized by l'Association des Amis de l'Église Sainte-Madeleine de Reyrevignes
L’événement Concert en duo Negro Spirituals Lachapelle-Auzac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Dordogne
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