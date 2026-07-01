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AGENDA · Le Juch

Concert en églises et chapelles chants choral en langue bretonne Le Juch

mardi 21 juillet 2026 · Le Juch

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
29100 Le Juch
Département
Finistère
Tarif

Le Juch

Concert en églises et chapelles chants choral en langue bretonne

Le Juch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Ensemble vocal Kanerien Sant Meryn de Plomelin, dirigé par Jean-Yves Le Ven.   .

Le Juch 29100 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Concert en églises et chapelles chants choral en langue bretonne Le Juch a été mis à jour le 2026-07-13 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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