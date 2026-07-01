Informations pratiques

Le Juch

Concert en églises et chapelles chants choral en langue bretonne

Le Juch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Ensemble vocal Kanerien Sant Meryn de Plomelin, dirigé par Jean-Yves Le Ven. .

Le Juch 29100 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert en églises et chapelles chants choral en langue bretonne Le Juch a été mis à jour le 2026-07-13 par OT PAYS DE DOUARNENEZ