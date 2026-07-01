AGENDA · Le Juch
Concert en églises et chapelles chants choral en langue bretonne Le Juch
mardi 21 juillet 2026 · Le Juch
Informations pratiques
Le Juch
Concert en églises et chapelles chants choral en langue bretonne
Le Juch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Ensemble vocal Kanerien Sant Meryn de Plomelin, dirigé par Jean-Yves Le Ven. .
Le Juch 29100 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concert en églises et chapelles chants choral en langue bretonne Le Juch a été mis à jour le 2026-07-13 par OT PAYS DE DOUARNENEZ