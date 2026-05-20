Mosnes

Concert en hommage à Céline Dion

Mosnes Indre-et-Loire

Tarif : 27 – 27 – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Concert en hommage à Céline Dion le 26 septembre 2026.

Assistez à un concert en hommage à Céline Dion le 26 septembre 2026, dans le parc de l’Orangerie à Mosnes. 2 voix s’unissent lors de cette soirée-concert pour chanter les plus grands succès de l’artiste canadienne.

La première partie sera assurée par Marveloce.

Un concert avec le groupe héraultais Tribute Céline.

Avec Flower Zumba.

Billetterie en ligne sur Helloasso.

Buvette et restauration sur place.

Places limitées. 27 .

Mosnes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English : Concert in tribute to Céline Dion

A tribute concert to Céline Dion on 26 September 2026.

L’événement Concert en hommage à Céline Dion Mosnes a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE AMBOISE