Concert en plein air Place de l’Eglise Saint-Julien-la-Genête
Concert en plein air Place de l’Eglise Saint-Julien-la-Genête vendredi 7 août 2026.
Saint-Julien-la-Genête
Concert en plein air
Place de l’Eglise Hall St Julien la Genête Saint-Julien-la-Genête Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Concert gratuit et en plein air
Buvette et petite restauration sur place .
Place de l’Eglise Hall St Julien la Genête Saint-Julien-la-Genête 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine fredloisyltiph@orange.fr
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English : Concert
L’événement Concert en plein air Saint-Julien-la-Genête a été mis à jour le 2026-06-16 par Creuse Confluence Tourisme