Concert en plein air Place de l’Eglise Saint-Julien-la-Genête vendredi 7 août 2026.

Saint-Julien-la-Genête

Concert en plein air

Place de l’Eglise Hall St Julien la Genête Saint-Julien-la-Genête Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Concert gratuit et en plein air

Buvette et petite restauration sur place .

Place de l’Eglise Hall St Julien la Genête Saint-Julien-la-Genête 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine fredloisyltiph@orange.fr

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English : Concert

L’événement Concert en plein air Saint-Julien-la-Genête a été mis à jour le 2026-06-16 par Creuse Confluence Tourisme