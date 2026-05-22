Concert en roue libre Plounéour-Brignogan-plages
Concert en roue libre Plounéour-Brignogan-plages vendredi 10 juillet 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Concert en roue libre
Chapelle Pol Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Partir sur les routes à vélo, jouer dans de petits villages de campagne, chaque jour dans des lieux différents, telle une compagnie de cirque itinérante, jouer proche d’un public parfois novice dans l’écoute d’un répertoire classique, et même partager le dîner ou le petit déjeuner chez l’habitant, voilà ce qui les a tous séduits !!!
Trouver les musiciens avec qui partager cette aventure a pris du temps, jusqu’au jour où ce fut une évidence Olivia, Jon, Pierre-Éric, Marjolaine, Clara, Alain, François, Magda…, partenaires de musique de chambre et d’orchestre !
Un ensemble à géométrie variable, mélangeant instrumentistes à cordes et à vents. .
Chapelle Pol Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 98 83 40 06
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English :
L’événement Concert en roue libre Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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