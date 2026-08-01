Informations pratiques

Cléden-Cap-Sizun

Concert en Roues Libres Musique classique

Chapelle St They, pointe du Van Cléden-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 19:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Deux passions se rencontrent la musique classique et le vélo. Ces musiciens professionnels talentueux ont choisi de faire leur tournée estivale à vélo, entre chaque lieu de concert, instruments de musique compris !!!!! Ils ont choisi d’interpréter des pièces baroques de Bach, Telleman, Vivaldi… selon l’émotion du moment. Venez les écouter dans ce site d’exception qu’est la chapelle St They, à la pointe du Van. Participation libre souhaitée. .

Chapelle St They, pointe du Van Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne +33 6 06 66 67 40

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English :

L’événement Concert en Roues Libres Musique classique Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz