Concert en Roues Libres Musique classique Cléden-Cap-Sizun
samedi 8 août 2026 · Cléden-Cap-Sizun
Informations pratiques
Cléden-Cap-Sizun
Concert en Roues Libres Musique classique
Chapelle St They, pointe du Van Cléden-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 19:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Deux passions se rencontrent la musique classique et le vélo. Ces musiciens professionnels talentueux ont choisi de faire leur tournée estivale à vélo, entre chaque lieu de concert, instruments de musique compris !!!!! Ils ont choisi d’interpréter des pièces baroques de Bach, Telleman, Vivaldi… selon l’émotion du moment. Venez les écouter dans ce site d’exception qu’est la chapelle St They, à la pointe du Van. Participation libre souhaitée. .
Chapelle St They, pointe du Van Cléden-Cap-Sizun 29770 Finistère Bretagne +33 6 06 66 67 40
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English :
L’événement Concert en Roues Libres Musique classique Cléden-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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