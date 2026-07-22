Concert en terasse Brasserie Grain du Ponant Riec-sur-Bélon
dimanche 26 juillet 2026 · Brasserie Grain du Ponant · Riec-sur-Bélon
Informations pratiques
Riec-sur-Bélon
Concert en terasse
Brasserie Grain du Ponant 7 Rue de Pont Len Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 21:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Le temps d’un après-midi on se retrouve pour un concert en terrasse ! Au programme Martin, Le Masle & Co, 6 musiciens et chanteurs de talent sur des reprises de Soul, New-Soul, Jazz, Funk. Laissez-vous envouter par des rythmes énergiques !
Entrée libre Petite restauration sur place.
Brasserie Le grain du ponant Riec-sur-Bélon .
Brasserie Grain du Ponant 7 Rue de Pont Len Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 61 33 36 63
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English :
L’événement Concert en terasse Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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