UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Riec-sur-Bélon

Concert en terasse Brasserie Grain du Ponant Riec-sur-Bélon

dimanche 26 juillet 2026 · Brasserie Grain du Ponant · Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Brasserie Grain du Ponant
Adresse
7 Rue de Pont Len
Ville
29340 Riec-sur-Bélon
Département
Finistère
Tarif

Riec-sur-Bélon

Concert en terasse

Brasserie Grain du Ponant 7 Rue de Pont Len Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 21:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Le temps d’un après-midi on se retrouve pour un concert en terrasse ! Au programme Martin, Le Masle & Co, 6 musiciens et chanteurs de talent sur des reprises de Soul, New-Soul, Jazz, Funk. Laissez-vous envouter par des rythmes énergiques !

Entrée libre Petite restauration sur place.

Brasserie Le grain du ponant Riec-sur-Bélon   .

Brasserie Grain du Ponant 7 Rue de Pont Len Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 61 33 36 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert en terasse Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Riec-sur-Bélon (Finistère)