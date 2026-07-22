Concert en terasse Brasserie Grain du Ponant Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Riec-sur-Bélon

Concert en terasse

Brasserie Grain du Ponant 7 Rue de Pont Len Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26 21:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Le temps d’un après-midi on se retrouve pour un concert en terrasse ! Au programme Martin, Le Masle & Co, 6 musiciens et chanteurs de talent sur des reprises de Soul, New-Soul, Jazz, Funk. Laissez-vous envouter par des rythmes énergiques !

Entrée libre Petite restauration sur place.

Brasserie Le grain du ponant Riec-sur-Bélon .

Brasserie Grain du Ponant 7 Rue de Pont Len Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 61 33 36 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert en terasse Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-07-17 par OT QUIMPERLE LES RIAS