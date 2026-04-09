Concert en terrasse Crêpes et gourmandises Pont-de-Poitte
Concert en terrasse Crêpes et gourmandises Pont-de-Poitte jeudi 9 juillet 2026.
Pont-de-Poitte
Concert en terrasse
Crêpes et gourmandises 28 Grande Rue Pont-de-Poitte Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-16 21:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Plusieurs concerts sont proposés chez Crêpes et Gourmandises, sans réservation
– Le 09 juillet Chansons françaises avec Pascale Richem et Bernard Bretin. Style Anne sylvestre et George Brassens.
– Le 16 juillet Chansons françaises avec le groupe Dom Colmé.
– Le 23 juillet
– Le 30 juillet
– Le 06 aôut
– Le 13 aôut Chanson années 80 avec Un temps pour elle/ Tatiana et Delphine
– Le 20 aôut Groupe Aquarelle avec Léna Cantore Colomb
– Le 27 aôut Reggae avec AQUILE JAH .
Crêpes et gourmandises 28 Grande Rue Pont-de-Poitte 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 43 12 88 crepesetgourmandises@orange.fr
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English : Concert en terrasse
L’événement Concert en terrasse Pont-de-Poitte a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE