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Concert En Tol Sarmiento Saint-Martin-de-Seignanx

lundi 24 août 2026 · Saint-Martin-de-Seignanx

Concert En Tol Sarmiento Saint-Martin-de-Seignanx

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
Stade Goni
Ville
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Département
Landes
Tarif

Saint-Martin-de-Seignanx

Concert En Tol Sarmiento

Stade Goni Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 22:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Après leur concert historique devant 15 000 personnes à Madrid, le célèbre groupe espagnol En Tol Sarmiento tenait absolument à se produire sur sa scène préférée celle des fêtes de Saint-Martin-de-Seignanx. Alors ne vous inquiétez pas, la scène de Goni est prête à s’enflammer !
Au programme 1h30 d’un concert inoubliable, durant lequel Inigo et son groupe jouera les morceaux que nous connaissons tous désormais par cœur Aukera Berriak, Ametsetan et Zurekin Batera !

RDV à 22h au Stade Goni. Gratuit.   .

Stade Goni Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 60 60 

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English : Concert En Tol Sarmiento

L’événement Concert En Tol Sarmiento Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Seignanx

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