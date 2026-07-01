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AGENDA · Aubazat

Concert En voyage populaire Le Bourg Aubazat

mardi 28 juillet 2026 · Le Bourg · Aubazat

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Eglise Saint-Laurent
Ville
43380 Aubazat
Département
Haute-Loire
Tarif

Aubazat

Concert En voyage populaire

Le Bourg Eglise Saint-Laurent Aubazat Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Michal Okon, soprano, Amit Weisberger, violon et Ottavio Menezes, guitare brésilienne vous embarquent En voyage populaire
Un chapeau tournera pour les musiciens (prix conseillé 10 euros).
Un verre sera offert par la municipalité après le concert.
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Le Bourg Eglise Saint-Laurent Aubazat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 48  mairie.aubazat@wanadoo.fr

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English :

Michal Okon, soprano, Amit Weisberger, violin, and Ottavio Menezes, Brazilian guitar, take you on a Folk Journey.
A collection will be taken for the musicians (suggested donation: 10 euros).
The city will offer a complimentary drink after the concert.

L’événement Concert En voyage populaire Aubazat a été mis à jour le 2026-07-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier