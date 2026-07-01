Concert En voyage populaire Le Bourg Aubazat

Informations pratiques

Aubazat

Concert En voyage populaire

Le Bourg Eglise Saint-Laurent Aubazat Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Michal Okon, soprano, Amit Weisberger, violon et Ottavio Menezes, guitare brésilienne vous embarquent En voyage populaire

Un chapeau tournera pour les musiciens (prix conseillé 10 euros).

Un verre sera offert par la municipalité après le concert.

.

Le Bourg Eglise Saint-Laurent Aubazat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 48 mairie.aubazat@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Michal Okon, soprano, Amit Weisberger, violin, and Ottavio Menezes, Brazilian guitar, take you on a Folk Journey.

A collection will be taken for the musicians (suggested donation: 10 euros).

The city will offer a complimentary drink after the concert.

L’événement Concert En voyage populaire Aubazat a été mis à jour le 2026-07-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier