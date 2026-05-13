Concert Endless Flight Rosheim
Concert Endless Flight Rosheim samedi 4 juillet 2026.
Rosheim
Concert Endless Flight
Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 21:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Un pur groupe de rock 70’s bien rodé, une ambiance électrique et des classiques qui font vibrer !
On ne les présente plus…
Un pur groupe de rock 70’s qui sent bon les riffs vintage et l’énergie brute !
Chant Stan
Guitare Thibaud
Basse Lolo
Clavier Nico
Batterie Martin
Une équipe bien rodée, une ambiance électrique et des classiques qui font vibrer !
Buvette et petite restauration sur place. .
Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com
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English :
A well-rehearsed 70?s rock band, an electric atmosphere and classics that really get you going!
L’événement Concert Endless Flight Rosheim a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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