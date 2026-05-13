Rosheim

Concert Endless Flight

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 21:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Un pur groupe de rock 70’s bien rodé, une ambiance électrique et des classiques qui font vibrer !

On ne les présente plus…

Un pur groupe de rock 70’s qui sent bon les riffs vintage et l’énergie brute !

Chant Stan

Guitare Thibaud

Basse Lolo

Clavier Nico

Batterie Martin

Une équipe bien rodée, une ambiance électrique et des classiques qui font vibrer !

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

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English :

A well-rehearsed 70?s rock band, an electric atmosphere and classics that really get you going!

L’événement Concert Endless Flight Rosheim a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile