Rosheim

Concert K-WAN LA ZIK

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27 21:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Un concert aux influences variées, entre afrobeat, rumba, jazz, reggae et blues/rock, porté par quatre musiciens strasbourgeois. Une ambiance rythmée et conviviale à vivre en live.

Kongo-K, Daniel, Tillian et Maxime débarquent tout droit de Strasbourg pour vous présenter leur nouvelle formation.

Au programme Un mélange aussi riche que surprenant afrobeat, rumba, jazz, reggae, blues/rock…

Un style unique, à l’image des musiciens qui le composent !

Difficile à décrire… mais une chose est sûre ça se vit en live !

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmai.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A concert with a wide range of influences, including afrobeat, rumba, jazz, reggae and blues/rock, performed by four musicians from Strasbourg. A rhythmic, convivial atmosphere to experience live.

L’événement Concert K-WAN LA ZIK Rosheim a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile