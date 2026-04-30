Concert K-WAN LA ZIK Rosheim
Concert K-WAN LA ZIK Rosheim samedi 27 juin 2026.
Rosheim
Concert K-WAN LA ZIK
Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27 21:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Un concert aux influences variées, entre afrobeat, rumba, jazz, reggae et blues/rock, porté par quatre musiciens strasbourgeois. Une ambiance rythmée et conviviale à vivre en live.
Kongo-K, Daniel, Tillian et Maxime débarquent tout droit de Strasbourg pour vous présenter leur nouvelle formation.
Au programme Un mélange aussi riche que surprenant afrobeat, rumba, jazz, reggae, blues/rock…
Un style unique, à l’image des musiciens qui le composent !
Difficile à décrire… mais une chose est sûre ça se vit en live !
Buvette et petite restauration sur place. .
Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmai.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A concert with a wide range of influences, including afrobeat, rumba, jazz, reggae and blues/rock, performed by four musicians from Strasbourg. A rhythmic, convivial atmosphere to experience live.
L’événement Concert K-WAN LA ZIK Rosheim a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
À voir aussi à Rosheim (Bas-Rhin)
- Soirée découverte de la nouvelle carte des vins Rosheim 7 mai 2026
- Concert Alexis Spitback Rosheim 7 mai 2026
- Concert Gaël Farny Rosheim 8 mai 2026
- La journée du bien être Rosheim 10 mai 2026
- Concert Wilcox Band Rosheim 13 mai 2026