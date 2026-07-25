Concert English Consort Voices, Choeur mixte 46èmes Estives Musicales Internationales Louvie-Juzon
mardi 25 août 2026 · Louvie-Juzon
Informations pratiques
Louvie-Juzon
Concert English Consort Voices, Choeur mixte 46èmes Estives Musicales Internationales
Eglise Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 21:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
English Consort Voices, Choeur mixte. Direction Christian Goursaud, Palestrina, Gesualdo…
Il est conseillé d’arriver à 20h30. .
Eglise Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 61 70
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English : Concert English Consort Voices, Choeur mixte 46èmes Estives Musicales Internationales
L’événement Concert English Consort Voices, Choeur mixte 46èmes Estives Musicales Internationales Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées