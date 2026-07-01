Concert Mr White Les Copains Music Live Restaurant Les Copains d’Abord Louvie-Juzon

Informations pratiques

Louvie-Juzon

Concert Mr White Les Copains Music Live

Restaurant Les Copains d’Abord 9 Place Camps Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Vingt-cinq ans de rock’n’roll dans les veines, une Gretsch orange légendaire, sa voix et son rythme au pied Mr White est une force de la nature. Seul en scène, il délivre une Rock Therapy revigorante, du rockabilly des années 50 au punk rock 77, avec quelques compositions personnelles glissées dans le set. Plus de 1300 concerts et cinq albums au compteur la prescription est claire — sans ordonnance et sans modération !

Réservation conseillée pour la restauration. .

Restaurant Les Copains d’Abord 9 Place Camps Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 93 89 73 les.copains.de.louvie@gmail.com

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English : Concert Mr White Les Copains Music Live

L’événement Concert Mr White Les Copains Music Live Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées