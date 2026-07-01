Marche jacquaire Louvie-Juzon
dimanche 26 juillet 2026 · Louvie-Juzon
Informations pratiques
Louvie-Juzon
Marche jacquaire
Eglise Saint-Martin Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Partez pour une marche sur les chemins de Saint- Jacques, à la découverte de sites jacquaires et d’églises pré-romanes entre Louvie-Juzon et Béost.
Inscription à l’Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau avant le 20 juillet 2026. .
Eglise Saint-Martin Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11
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English : Marche jacquaire
L’événement Marche jacquaire Louvie-Juzon a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées