Concert Ensemble 2 poche Val de Louyre et Caudeau
Concert Ensemble 2 poche Val de Louyre et Caudeau vendredi 1 mai 2026.
Val de Louyre et Caudeau
Concert Ensemble 2 poche
Eglise ès liens Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Concert par l’ensemble vocal Ensemble 2 poche vendredi 1er mai 2026 à 20h30, à l’église de Sainte-Alvère.
Direction Marie-Christine DARRACQ
Participation libre, ouvert à tous.
Concert par l’ensemble vocal Ensemble 2 poche vendredi 1er mai 2026 à 20h30, à l’église de Sainte-Alvère.
Direction Marie-Christine DARRACQ
Participation libre, ouvert à tous. .
Eglise ès liens Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Ensemble 2 poche
Concert by the vocal ensemble ‘Ensemble 2 poche’ on Friday 1 May 2026 at 8.30 pm, at Sainte-Alvère Church.
Conductor: Marie-Christine DARRACQ
Free admission, open to all.
L’événement Concert Ensemble 2 poche Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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