Val de Louyre et Caudeau

Concert Ensemble 2 poche

Eglise ès liens Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Concert par l’ensemble vocal Ensemble 2 poche vendredi 1er mai 2026 à 20h30, à l’église de Sainte-Alvère.

Direction Marie-Christine DARRACQ

Participation libre, ouvert à tous.

Concert par l’ensemble vocal Ensemble 2 poche vendredi 1er mai 2026 à 20h30, à l’église de Sainte-Alvère.

Direction Marie-Christine DARRACQ

Participation libre, ouvert à tous. .

Eglise ès liens Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Ensemble 2 poche

Concert by the vocal ensemble ‘Ensemble 2 poche’ on Friday 1 May 2026 at 8.30 pm, at Sainte-Alvère Church.

Conductor: Marie-Christine DARRACQ

Free admission, open to all.

L’événement Concert Ensemble 2 poche Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux