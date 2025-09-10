Metropolitan Opéra Live Eugen Onegin Val de Louyre et Caudeau

Metropolitan Opéra Live Eugen Onegin Val de Louyre et Caudeau samedi 2 mai 2026.

Metropolitan Opéra Live Eugen Onegin

Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Samedi 18 avril 2026, à 18h30, à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmission de EUGEN ONEGIN de Tchaïkovsky en différé du Metropolitan Opera.

Sur réservation

Samedi 18 avril 2026, à 18h30, à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmission de EUGEN ONEGIN de Tchaïkovsky en différé du Metropolitan Opera.

Eugène Onéguine accompagne son ami Lenski chez sa fiancée Olga. Tatiana, la soeur de cette dernière, confesse son amour à Onéguine. Mais il la rejette. Lors d’un bal, il s’amuse à flirter avec Olga au point d’attiser la colère de son ami, qui le provoquera en duel. En adaptant le poème de Pouchkine pour l’opéra, Tchaïkovski signe un chef-d’œuvre éblouissant qui séduit par sa musique bouleversante et ses nombreuses arias introspectives.

L’association Confluence des Arts et des Savoirs propose pour la saison 2025-2026 les neufs sélections du Metropolitan Opera dans le cadre des diffusions HD-Live, ainsi qu’une soirée hommage à Maria Callas.

Place 18 euros / Assiette garnie 9 euros

Sur réservation .

Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 85 g.thomasset@orange.fr

English : Metropolitan Opéra Live Eugen Onegin

Saturday April 18, 2026, at 6:30pm, at the Espace Culturel André Malraux in Cendrieux, Tchaikovsky’s EUGEN ONEGIN will be broadcast live from the Metropolitan Opera.

By reservation only

German : Metropolitan Opéra Live Eugen Onegin

Samstag, den 18. April 2026, um 18.30 Uhr im Espace Culturel André Malraux in Cendrieux: Übertragung von Tschaikowskys EUGEN ONEGIN als Aufzeichnung aus der Metropolitan Opera.

Mit Reservierung

Italiano :

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 18.30, presso il Centro culturale André Malraux di Cendrieux, l’EUGEN ONEGIN di Tchaikovsky sarà trasmessa in diretta dal Metropolitan Opera.

Solo su prenotazione

Espanol : Metropolitan Opéra Live Eugen Onegin

El sábado 18 de abril de 2026, a las 18.30 horas, en el Centro Cultural André Malraux de Cendrieux, se retransmitirá en directo EUGEN ONEGIN, de Chaikovski, desde la Ópera Metropolitana.

Sólo con reserva previa

L’événement Metropolitan Opéra Live Eugen Onegin Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux