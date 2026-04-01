Scrabble Val de Louyre et Caudeau
Scrabble Val de Louyre et Caudeau mercredi 29 avril 2026.
Val de Louyre et Caudeau
Scrabble
Bibliothèque Val de Louyre et Caudeau Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 16:00:00
fin : 2026-04-29 18:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Animation SCRABBLE à la bibliothèque municipale de Sainte-Alvère de 16h à 18h mercredi 29 avril 2026.
Des jeux sont à disposition des amateurs. Débutants et joueurs anglophones bienvenus.
En collaboration avec l’association Culture & Loisirs Alvérois .
Animation SCRABBLE à la bibliothèque municipale de Sainte-Alvère de 16h à 18h mercredi 29 avril 2026.
Des jeux sont à disposition des amateurs. Débutants et joueurs anglophones bienvenus.
En collaboration avec l’association Culture & Loisirs Alvérois . .
Bibliothèque Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 80
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English :
SCRABBLE activities at the Sainte-Alvère public library from 4pm to 6pm on Wednesday, April 29, 2026.
Games available for amateurs. Beginners and English-speaking players welcome.
In collaboration with the association Culture & Loisirs Alvérois .
L’événement Scrabble Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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