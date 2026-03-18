Châteaux en Fête Visite du Musée Napoléon Lieu-dit La Pommerie Val de Louyre et Caudeau

Châteaux en Fête Visite du Musée Napoléon

Lieu-dit La Pommerie Château de la Pommerie Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Dans le cadre de l’évènement Châteaux en Fête , visitez le Musée Napoléon en costume d’époque. Dégustez ensuite une coupe de champagne pendant la démonstration de danse, à laquelle vous pourrez participer pour vous initier aux danses d’époque.

Samedi 25 avril 2026 de 15h30 à 18 heures.

Dans le cadre de l’évènement Châteaux en Fête , visitez le Musée Napoléon en costume d’époque. Dégustez ensuite une coupe de champagne pendant la démonstration de danse, à laquelle vous pourrez participer pour vous initier aux danses d’époque.

Le samedi 25 avril 2026 de 15h30 à 18 heures.

Dans le cadre d’un manoir familial de la fin du XVIII siècle, un descendant de la famille Bonaparte présente une exceptionnelle collection de souvenirs de la Famille impériale.

Plus de 600 objets dont une grande partie classée Monument Historique sont commentés lors de la visite guidée permettant au public de rentrer dans l’intimité d’une demeure habitée par les propriétaires.

Réservation obligatoire. .

Lieu-dit La Pommerie Château de la Pommerie Val de Louyre et Caudeau 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 24 03 info@musee-napoleon.fr

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English : Châteaux en Fête Visite du Musée Napoléon

As part of the ‘Châteaux en Fête’ event, visit the Napoleon Museum dressed in period costume. Then enjoy a glass of champagne during the dance demonstration, which you can join in to learn some period dances.

Saturday 25 April 2026 from 3.30pm to 6pm.

L’événement Châteaux en Fête Visite du Musée Napoléon Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux