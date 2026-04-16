Journée mère & fille Château de Saint-Maurice Val de Louyre et Caudeau

Val de Louyre et Caudeau

Journée mère & fille

Château de Saint-Maurice 135 route de l’ancienne bascule Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 17:30:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-16 2026-05-31

Samedis 2 et 16 mai, et dimanche 31 mai de 14h à 17h30, le Château de Saint-Maurice vous attend pour une après-midi toute en douceur, une parenthèse hors du temps, entre mère et fille. Un moment simple pour profiter l’une de l’autre dans un lieu chargé d’histoire. Sur réservation. Places limitées.

Samedis 2 et 16 mai, et dimanche 31 mai de 14h à 17h30, le Château de Saint-Maurice vous attend pour une après-midi toute en douceur, une parenthèse hors du temps, entre mère et fille.

Au programme accueil dans la cour d’honneur, visite du château avec jeu d’observation, massage des mains mère fille, élaboration d’un gommage, création de bijoux. La journée se termine en douceur autour d’une pause gourmande et de quelques photos dans le château.

Un moment simple, pour ralentir, créer, se détendre… et profiter l’une de l’autre dans un lieu chargé d’histoire.

Sur réservation. Places limitées. .

Château de Saint-Maurice 135 route de l’ancienne bascule Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 99 11 91

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English : Journée mère & fille

On Saturday 2 and 16 May, and Sunday 31 May from 2pm to 5.30pm, the Château de Saint-Maurice invites you to enjoy a relaxing afternoon a timeless escape for mother and daughter. A simple moment to spend quality time together in a setting steeped in history. Booking required. Limited places availab

L’événement Journée mère & fille Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux