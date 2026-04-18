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Rendez-vous du Verdançon Val de Louyre et Caudeau

Rendez-vous du Verdançon Val de Louyre et Caudeau

Rendez-vous du Verdançon Val de Louyre et Caudeau vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Salle de convivialité

Ville : 24510 Val de Louyre et Caudeau

Département : Dordogne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 12 12 15 Tarif de base plein tarif

Val de Louyre et Caudeau

Rendez-vous du Verdançon

Salle de convivialité Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Le Comité des fêtes de St Laurent des Bâtons en partenariat avec l’amicale de chasse vous donne rendez-vous au Café du Verdançon (bar de la salle de convivialité) pour le repas du vendredi 1er mai à partir de 19h.
Sur réservation.
Le Comité des fêtes de St Laurent des Bâtons en partenariat avec l’amicale de chasse vous donne rendez-vous au Café du Verdançon (bar de la salle de convivialité) pour le repas du vendredi 1er mai à partir de 19h.

Au menu omelette à l’aillet, salade, frites Café gourmand.

Sur réservation   .

Salle de convivialité Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 99 96 90 

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English : Rendez-vous du Verdançon

The St Laurent des Bâtons Festival Committee, in partnership with the Hunting Society, invites you to the Café du Verdançon (the bar in the community hall) for a meal on Friday 1 May from 7 pm.
Booking required.

L’événement Rendez-vous du Verdançon Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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