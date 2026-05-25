Concert Ensemble Althéa Église NDame de Landouar Saint-Jacut-de-la-Mer
Concert Ensemble Althéa Église NDame de Landouar Saint-Jacut-de-la-Mer vendredi 7 août 2026.
Saint-Jacut-de-la-Mer
Concert Ensemble Althéa
Église NDame de Landouar Rue Chanoine Gourio Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concerts de musique baroque et classique avec la formation suivante
harpe, violon, violoncelle et 1 chanteuse mezzo-soprano.
Découvrez l’ensemble Althéa, une rencontre unique et originale entre quatre musiciennes d’exception une harpiste, une violoniste, une violoncelliste et une
mezzo-soprano lyrique, toutes prix de conservatoire (y compris CNSM de Paris).
Leur formation, mêlant instruments à cordes (pincées et frottées) et voix céleste, explore avec élégance les richesses des répertoires de musique de chambre et de musique sacrée.
Portées par une passion commune pour les œuvres connues, elles proposent des arrangements personnels, sublimant des œuvres intemporelles tout en leur insufflant une modernité audacieuse. Leur approche réinvente les chefsd’œuvre du patrimoine musical (du baroque au contemporain), permettant de les redécouvrir dans une autre esthétique sonore, ou les rendant accessibles et captivants pour le public d’aujourd’hui.
Avec l’ensemble Althéa, chaque concert devient une expérience musicale
virtuose unique, où tradition et innovation se rencontrent en parfaite harmonie et où chaque note devient une invitation à la contemplation.
Agnès Davan violon
Isabelle Sajot violoncelle
Gwenola Maheux mezzo-soprano
Cécile Frinault harpe .
Église NDame de Landouar Rue Chanoine Gourio Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Concert Ensemble Althéa Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-25 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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