Exposition Quand la réalité se défile deux regards ! Abbaye, galerie Saint-Jacut-de-la-Mer

Saint-Jacut-de-la-Mer

Exposition Quand la réalité se défile deux regards !

Abbaye, galerie 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 10:00:00

fin : 2026-06-26 19:00:00

Date(s) :

2026-06-08

Exposition de Annie Gaubert et Moutsy Bertels

Deux artistes — Annie Gaubert et Moutsy Bertels — proposent une traversée sensible où le réel se dérobe pour laisser place à l’imaginaire. Chacune, avec sa technique et sa sensibilité, révèle une manière singulière de regarder le monde la peinture à l’huile d’Annie, vibrante de fleurs et d’oiseaux et les photographies de Moutsy, captant la vie végétale au plus près et dévoilant sa fragilité.

Présence des artistes sur place

Moutsy Bertels mercredi, samedi, dimanche — 14h à 19h.

Annie Gaubert lundi, mardi, jeudi, vendredi — 16h30 à 19h.

A propos des artistes et de leurs techniques

Une exposition où couleurs, textures et formes invitent à renouveler son regard et à se laisser surprendre par la poésie du vivant.

Annie Gaubert — Peinture à l’huile sur toile

Artiste autodidacte passionnée de peinture et de musique, Annie puise son inspiration dans la beauté du vivant. La proximité quotidienne avec la nature, le public accueilli et les artistes a éveillé en elle la vocation de peindre. Pour elle, la vie est une palette de couleurs qu’elle transpose sur toile à travers une douce mélodie visuelle. Ses œuvres, réalisées à l’huile et au couteau sur lin, vibrent au rythme des saisons et de ce que la nature offre.

Moutsy Bertels — Photographies imprimées sur toile

Moutsy découvre la photographie à dix ans, un geste fondateur qui deviendra passion. Formée aux techniques argentiques à l’Académie des Beaux‑Arts de Bruxelles, elle expose depuis les années 1980 en Belgique et à l’étranger. En 2007, elle adopte le numérique, lors d’un séjour dans les forêts tropicales des Nilgiris, en Inde, où elle explore une flore luxuriante aux côtés de biologistes engagés. Photographier le végétal au plus près est pour elle une immersion dans les formes, les couleurs et les jeux de lumière, révélant la fragilité du vivant. Certaines images, proches de l’abstraction, interrogent le regard et invitent à contempler la beauté du monde et à la préserver. .

Abbaye, galerie 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

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L’événement Exposition Quand la réalité se défile deux regards ! Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme